اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 07:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 26 أغسطس 2023 05:55 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ب.ن.خ" عامل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة  100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول كما عاقبت المتهم بالحبس 6 شهور لاتهامه بإحراز سلاح بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين  محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار  نجيب بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث  مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والاقراص المخدرة ترامادول، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته 17 جراما من الحشيش وعدد 6 أقراص كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ه.خ.ا" عامل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة  100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص  بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين  محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار  نجيب بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميتامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف  وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

المراغة

الحشيش

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة