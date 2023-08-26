المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ب.ن.خ" عامل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول كما عاقبت المتهم بالحبس 6 شهور لاتهامه بإحراز سلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار نجيب بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والاقراص المخدرة ترامادول، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته 17 جراما من الحشيش وعدد 6 أقراص كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ه.خ.ا" عامل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار نجيب بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميتامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.