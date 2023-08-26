المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م..م.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات سنوات لاتهامه باستعراض القوة وإطلاق النار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر صلاح تمام

نعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق النار فى مشاجرة بينه وبين آخرين بدائرة المركز حيث قام بإطلاق النار من سلاح نارى في المشاجرة وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت له النيابة العامة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.