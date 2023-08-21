تنسيق الجامعات.. شروط الالتحاق وتفاصيل برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

ومن بين الكليات التى تحرص على تقديم برامج جديدة لطلابها لمواكبة احتياجات سوق العمل ، تأتى كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ، والتى تقدم برنامج مميز وهو برنامج طب الأسنان الإكلينيكي.

ويصل عدد ساعات البرنامج 189 ساعة، وعن شروط الإلتحاق بالبرنامج بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة، وبالنسبة للشهادات الثانوية ( الأجنبية والعربية ):

1 - يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين و الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخري طبقا للشروط و المعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية ، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمي.

2 - على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة و المعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب ، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بذلك.

3- على الطالب ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية .

4- ضرورة اجتياز الطالب بنجاح الكشف الطبي وفق القواعد التي يقررها مجلس الكلية

5- لا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائياً من جامعة أخري حكومية أو خاصة .

6- يجوز تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها وفقا لقواعد التنسيق في هذا الشأن، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس (6) ستة فصول دراسية على الأقل.

-- فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج السوق العمل:

- إعداد خريجين قادرين على تقديم الخدمات الصحية للمرضي داخل المستشفيات وخارجها .

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.