الغرف التجارية: بدأنا التواصل مع اتحاد غرف دول بريكس لتفعيل العلاقات

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك 22 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى تجمع "بريكس"، واختيار مصر ضمن عدد محدود من الدول لهذا التجمع يعتبر إنجازا للدبلوماسية المصرية.

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على إعداد توازن سياسي مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "بريكس" يسعى للتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهذا الأمر في صالح مصر، خاصة وأن مصر تستورد الكثير من السلع مثل الحبوب بالدولار، وشراء مثل هذه السلع أمر جيد ويصب في صالح الدولة المصرية، ولكنه سيأخذ بعض الوقت.

وأضاف أن مصر من الدول القليلة التى يحق لها تصدير منتجاتها بدون جمارك للعديد من دول العالم، ولذلك هناك الكثير من الدول تسعى للاستثمار في مصر، للتصدير للولايات المتحدة والكثير من الدول بدون جمارك، لافتَا إلى أن هناك تواصلا مع اتحاد غرف دول "بريكس"، لتفعيل العلاقات بين القطاع الخاص بين مصر ودول تجمع "بريكس خلال الفترة المقبلة.