اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الغرف التجارية: بدأنا التواصل مع اتحاد غرف دول بريكس لتفعيل العلاقات

السبت، 26 أغسطس 2023 10:58 م
الغرف التجارية: بدأنا التواصل مع اتحاد غرف دول بريكس لتفعيل العلاقات بريكس
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك 22 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى تجمع "بريكس"، واختيار مصر ضمن عدد محدود من الدول لهذا التجمع يعتبر إنجازا للدبلوماسية المصرية.
 
وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على إعداد توازن سياسي مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "بريكس" يسعى للتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهذا الأمر في صالح مصر، خاصة وأن مصر تستورد الكثير من السلع مثل الحبوب بالدولار، وشراء مثل هذه السلع أمر جيد ويصب في صالح الدولة المصرية، ولكنه سيأخذ بعض الوقت.
وأضاف أن مصر من الدول القليلة التى يحق لها  تصدير منتجاتها بدون جمارك للعديد من دول العالم، ولذلك هناك الكثير من الدول تسعى للاستثمار في مصر، للتصدير للولايات المتحدة والكثير من الدول بدون جمارك، لافتَا إلى أن هناك تواصلا مع اتحاد غرف دول "بريكس"، لتفعيل العلاقات بين القطاع الخاص بين مصر ودول تجمع "بريكس خلال الفترة المقبلة.

الغرف التجارية

اتحاد غرف دول بريكس

بريكس

العلاقات التجارية



الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز التمثيل التجاري: انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية

السبت، 26 أغسطس 2023 09:29 م

وزير المالية الروسى: دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا

السبت، 26 أغسطس 2023 08:04 م

أهمية التوسع فى مجموعة "بريكس" فى الظروف الاقتصادية العالمية

السبت، 26 أغسطس 2023 07:00 م

"شينخوا": حوار قادة الصين وإفريقيا على هامش قمة بريكس يعيد تنشيط العلاقات

السبت، 26 أغسطس 2023 05:11 م

النائب أيمن محسب: انضمام مصر لـ"بريكس" اعتراف دولى بمكانة مصر وقوة اقتصادها

السبت، 26 أغسطس 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة