إمارة مكة المكرمة ترفع حالة "الإنذار الأحمر" بسبب الأمطار والسيول

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت إمارة مكة المكرمة، رفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر"، بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول، بحسب بيان لها اليوم السبت.

وأصدر المركز الوطنى للأرصاد السعودى اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، وأضم ، والعرضيات، وميسان ، والكامل، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بالمنطقة من جهتها الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.