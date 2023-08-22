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أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب ورفع الإنذار الأحمر.. فيديو

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:57 م
أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب ورفع الإنذار الأحمر.. فيديو بيت الله الحرام
كتب عبد الوهاب الجندى

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تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب.

امطار على الكعبه
امطار على الكعبه

 

برج الساعه
برج الساعه

 

وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر)من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).

 

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

 

 


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