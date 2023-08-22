أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب ورفع الإنذار الأحمر.. فيديو

تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب.
امطار على الكعبه
برج الساعه
وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر)من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).
فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ #مكه_الان #الحرم_المكي pic.twitter.com/BcNEajK15c— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 22, 2023
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 22, 2023
أمطار #الحرم_المكي 🌧️
.#مكه_الان pic.twitter.com/DcrRnG79uU
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