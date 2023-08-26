اليوم السابع
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إخماد حريق فى مخازن خردة بالمنطقة الصناعية بالغردقة

السبت، 26 أغسطس 2023 02:27 م
إخماد حريق فى مخازن خردة بالمنطقة الصناعية بالغردقة حريق في مخازن خردة بالمنطقة الصناعية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في مخازن خردة بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، وانتقلت قيادات حي شمال الغردقة إلى موقع الحريق والتواجد حتى تم إخماد الحريق.
 
كان ورد إخطارا لغرفة عمليات النجدة بالغردقة يفيد بنشوب حريق فى مخازن مخصصة لتجميع الخردة بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وجود أى خسائر بشرية، وجار تحديد الخسائر المادية.
 
 

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