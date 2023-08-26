اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 12:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق نشب فى حوش بقنا

السبت، 26 أغسطس 2023 11:52 ص
السيطرة على حريق نشب فى حوش بقنا سيارات مطافئ - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل حوش، فى قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
كان تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل حوش ماشية فى قرية فاو قبلي بمركز دشنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق.
 
وتبين أن الحريق نشب داخل حوش ماشية في قرية فاو قبلي بمركز دشنا، بسبب ماس كهربائي، وأدى إلى نفوق رأس ماشية، دون وقوع إصابات بشرية، فيما تم السيطرة على الحريق  قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

حريق حوش

حريق بقنا

مركز دشنا

الحماية المدنية

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة