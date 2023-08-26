السيطرة على حريق نشب فى حوش بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل حوش، فى قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كان تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل حوش ماشية فى قرية فاو قبلي بمركز دشنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتبين أن الحريق نشب داخل حوش ماشية في قرية فاو قبلي بمركز دشنا، بسبب ماس كهربائي، وأدى إلى نفوق رأس ماشية، دون وقوع إصابات بشرية، فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.