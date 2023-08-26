أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

عثر الأهالى على جثة فتاة مجهولة، غريقة وملقاه بترعة الباسوسية بالقرب من مساكن شلقان فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة المتوفاة للتوصل لاهليتها، واستدعاء شهود الواقعة لمعرفة تفاصيل العثور علي الجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة للتوصل لمرتكب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام علي جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لسرعة كشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى مرتكبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.