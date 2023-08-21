ضبط المتهم بقتل زوجته فى القليوبية بسبب خلافات عائلية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بها جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص وبسؤال والدها اتهم (زوج المتوفاه، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات .