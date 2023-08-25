وكيل وزارة الرياضة بكفر الشيخ يشهد تدشين حملة "بشبابها".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، اللقاء التحضيري لتدشين حملة "بشبابها" بالمحافظة لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، الحملة الشبابية التي انطلقت من فكر وتنفيذ شباب مصر، شهد تدشينها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تنطلق الحملة بكفر الشيخ برعاية اللواء جمال، نور الدين محافظ كفرالشيخ .

وحرص الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجده فى اللقاء التحضيري لتدشين الحملة بحضور الشباب من كافة المدن والقرى على مستوى المحافظة، واستمع لكلمات الشباب الحضور وأبدى سعادته بكثافة المشاركة فى اللقاء التحضيري وأنه شىء يدعو للتفاؤل بحماس الشباب، والحرص على التعبير عن رأيهم و حقهم الأصيل فى المشاركة السياسية، والتأكيد على دورهم التوعوي في حث أقرانهم على ممارسة حقهم في المشاركة السياسية.

جاء اللقاء التحضيري لتدشين حملة "بشبابها" بالمحافظة بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وحضور محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، ومحمد الحناوى، وكيل أول برلمان شباب مصر، ودعاء شوقى، رئيس الهيئة البرلمانية بكفر الشيخ.



الحث على المشاركة في الانتخابات



جانب من الحضور بشباب كفر الشيخ