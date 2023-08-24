دورة تدريبية فى التأهيل الرياضى للأخصائيين الرياضيين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية فى التأهيل الرياضي للأخصائيين الرياضيين والمدربين بالمنشآت الرياضية، ومدربي مراكز اللياقة البدنية، وخريجي كلية التربية الرياضية، بقاعة التعليم المدني بالمديرية من خلال إدارة الأداء الرياضى، بمشاركة 50 أخصائي رياضي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة .

ناقش الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، خلال محاضرته بالدورة التدريبية مفهوم التأهيل الرياضي، ومراحل تكوين البرنامج التأهيلي، وأهداف البرنامج، ودور خريجي كليات التربية الرياضية من خلال العمل كأخصائي تأهيل بدني وحركى، مؤكداً أن البرنامج التأهيلي يختلف باختلاف نوع النشاط الرياضى والعضلات العاملة في النشاط الرياضي الممارس وكذلك طبيعة ومكان الإصابة.

من جانبه، أكد عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل وعلم النفس الرياضي، وبرامج التغذية الرياضية وعلم الإدارة الرياضية ودور علم الحركه، وكذلك البرامج الترويحية ودعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية التي تؤهلهم لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة، لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضية على أسس علمية حديثة، مشيراً إلى التعاون المثمر بين المديرية وكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ .

اختتمت الدورة التدريبية بتسليم المتدربين المشاركين من الأخصائيين الرياضيين شهادات إتمام الدورة التدريبية بإشراف وحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، والدورة التدريبية من تنظيم محمود سلطح، وفريق إدارة الأداء الرياضي.



الحضور في الدورة



تكريم المتميزين خلال الدورة



تكريم إحدى المتميزات