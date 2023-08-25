هل تعانى من عدم التوازن الهرموني؟ استشارى يقدم 5 نصائح للعلاج

كتبت إيناس البنا

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في جسمك، حيث يتزايد عدم التوازن الهرموني لدى الناس بسبب تغير أنماط الحياة، فله تأثير سلبي على جسمك بالكامل، مثل تساقط الشعر، وزيادة الوزن، وفقدان الوزن، والعقم، والاكتئاب، والقلق، وغير ذلك الكثير.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والمناظير الجراحية والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، أعراض عدم التوزان الهرمونى عند النساء تشمل دورات شهرية غير منتظمة، وتوقف الدورة الشهرية أو تكرار حدوثها، تزايد نمو الشعر مناطق على الوجه أو الذقن أو مناطق أخرى بالجسم، زيادة الوزن أو صعوبة فقدانه، جفاف المهبل، ضمور مهبلي، ألم خلال الجماع.

وأوضح الطبيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من النصائح الطبيعية التي يمكن من التعامل مع عدم التوزان الهرمونى بالجسم.

أضف البذور إلى نظامك الغذائي

يجب عليك إضافة البذور إلى نظامك الغذائي، فهي غنية بالمعادن والبروتينات والألياف ودهون أوميجا 3 والعديد من المركبات المهمة للتوازن الهرموني، يجب تناول البذور مثل بذور الكتان وبذور اليقطين وبذور السمسم وبذور عباد الشمس.

تجنب الشاي والقهوة

يجب عليك الامتناع عن الشاي والقهوة، فهي غنية بالأنسولين والكافيين، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في اختلال التوازن الهرموني لديك.

تجنب العشاء في وقت متأخر من الليل

ابدأ بتناول العشاء في الوقت المحدد، ولا تتناول العشاء في وقت متأخر من الليل، ينتج الجسم هرمونات للإصلاح الداخلي، ولكن إذا تناولت العشاء في وقت متأخر من الليل، فإن عملية الإصلاح وإنتاج الهرمونات ستتأخر أو قد يتوقف إنتاج الهرمون.

اضف الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي

حاول إضافة الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي، هم المكونات الأكثر شيوعًا للهرمونات الصحية، يجب تضمين الدهون الصحية مثل السمن والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.

تناول طعام صحي

يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي جسمك في الحصول على الكثير من الألياف والمواد المغذية المفيدة لجسمك وهرموناتك، يمكن أن يساعد ذلك جسمك في الحفاظ على مستويات الهرمون.