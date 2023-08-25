اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

نيابة السعودية: السجن عامًا لمن يحصل على مال من الضمان الاجتماعى بغير وجه حق

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:55 ص
نيابة السعودية: السجن عامًا لمن يحصل على مال من الضمان الاجتماعى بغير وجه حق النيابة العامة السعودية
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت النيابة العامة السعودية، أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وفق"سبق".

وأكدت النيابة العامة، أن  نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وأضافت، أنه في جميع الأحوال يُحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

 
 

السعودية

اخبار السعودية

النيابة العامة السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة