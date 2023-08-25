نيابة السعودية: السجن عامًا لمن يحصل على مال من الضمان الاجتماعى بغير وجه حق

وأكدت النيابة العامة، أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.