نيابة السعودية: السجن عامًا لمن يحصل على مال من الضمان الاجتماعى بغير وجه حق

أوضحت النيابة العامة السعودية، أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وفق"سبق".
وأكدت النيابة العامة، أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وأضافت، أنه في جميع الأحوال يُحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
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