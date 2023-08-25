نقابة العلاج الطبيعى تدعو النقابات والأحزاب والجمعيات لدعم ترشح السيسى للرئاسة

كتبت آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بيانا، منذ قليل، جاء فيه الآتى "نحو ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية أخرى لجمهورية مصر العربية، فإنه إعمالا لقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 وتحقيق أهدافها ومنها العمل على نشر ودعـم القيم والأفكار الديمقراطية والتعبير عن آرائـهـم فـي المسائل الوطنية وتعظيم جهودهم نحو تحقيق الأهداف القومية للبلاد وانطلاقاً من رؤية النقابة نحـو مـا يحدث على الساحة السياسية بالإعلان عن المرشحين لرئاسة الجمهورية ذلك المقام والمنصب الرفيع".

وأوضحت النقابة خلال بيانها: "نوضح أنه من طلب الولاية دون حق فلا ولاية له، وأمر آخر انتظر الساعة إذا أوسد الأمر إلى غير أهله، إن دعوتنـا الراميـة والراجيـة والناجيـة والآملـة للرئيس عبــدالفتاح السيسى للترشح للرئاسة أمر فرض ووجوبى ووجودى لا خيار لك فيه، لأن من لم ير حجم إنجازاتك فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يسمع عن الجهود الرامية المضنية لتغيير خريطة مصر نحو التنمية الشاملة فهو أصم، ومن لم يتكلم بصدق وأمانة عن إنجازاتك وأمانتك ووطنيتك فهو أبكم فكان لزاماً علينا عرفاناً والتذكير بحسن صنيعك معنا من صنع لنـا معروفاً فقدموا لـه الثنـاء فإن لم تستطيعوا فعليكم بالدعاء نملك الاطـالـة نحـو الإنجازات ولكـن إحجامـاً للملالـة عـن سـطر عظيم الانجازات وتنوعها التى تحتاج منا عزيمة لا نقوى عليها لذا نعتذر ولكن كلمات التعبير تجيش فى صدورنا من حب وتقدير وعرفان ولا نجد عما بداخلنا تجاه فخامتكم.

وتابعت: أفضل مما قالته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضانا لأهل مصر ( نصرتمونـا نـصركم الله وأعنتمونا أعانكم الله ) نرجوكم الترشح ونعلن تأييدنا ودعمنا المطلق والكامل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات للترشح كما نناشد جميع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميـع المؤسسات المدنية رد الجميل بالدعم والتأييد وفقنا الله جميعاً لحب الوطن.