نقابة العلاج الطبيعى: تكليف خريجي 2021 يشمل الدفعة بالكامل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، إن حركة تكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى دفعة 2021، والتى بدأت منذ يوم السبت 12 أغسطس الجارى، ستشمل تكليف الخريجين بالدفعة بالكامل، مشيرا إلى استمرار استقبال الموقع الإلكترونى لبيانات الخريجين حتى الأحد 27 أغسطس 2023.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى دفعة 2021 "الدور الأول والثانى"، وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيع، وهى: الاحتياج، المجموع، الرغبات، التوزيع الجغرافى، طبقا لجهة التخرج أو محل الإقامة في ضوء النطاقات المتاحة، وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

ويستوجب على الخريجين من دفعة 2021 التقدم بحركة التكليف بالطريقة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية، mhealth.cu.edu.eg، ثم الدخول على رابط خدمة العلاج الطبيعى لإجراء:

1- إدخال البيانات الأساسية للخريج، وذلك حتى الأحد 27 أغسطس الجارى.

2- استيفاء الرغبات خلال الفترة من 9/9/2023، إلى 24/9/2023.

علما بأنه في حالة عدم التقدم في الفترة المحددة للإعلان، سيتم التوزيع على المناطق الشاغرة.