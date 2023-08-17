اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

نقابة العلاج الطبيعى: تكليف خريجي 2021 يشمل الدفعة بالكامل

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:00 ص
نقابة العلاج الطبيعى: تكليف خريجي 2021 يشمل الدفعة بالكامل الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن حركة تكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى دفعة 2021، والتى بدأت منذ يوم السبت 12 أغسطس الجارى، ستشمل تكليف الخريجين بالدفعة بالكامل، مشيرا إلى استمرار استقبال الموقع الإلكترونى لبيانات الخريجين حتى الأحد 27 أغسطس 2023.
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى دفعة 2021 "الدور الأول والثانى"، وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيع، وهى: الاحتياج، المجموع، الرغبات، التوزيع الجغرافى، طبقا لجهة التخرج أو محل الإقامة في ضوء النطاقات المتاحة، وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.
 
ويستوجب على الخريجين من دفعة 2021 التقدم بحركة التكليف بالطريقة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية، mhealth.cu.edu.eg، ثم الدخول على رابط خدمة العلاج الطبيعى لإجراء:
1- إدخال البيانات الأساسية للخريج، وذلك حتى الأحد 27 أغسطس الجارى.
2- استيفاء الرغبات خلال الفترة من 9/9/2023، إلى 24/9/2023.
علما بأنه في حالة عدم التقدم في الفترة المحددة للإعلان، سيتم التوزيع على المناطق الشاغرة.
 
 
 

العلاج الطبيعى

نقابة العلاج الطبيعى

تكليف 2021

تكليف خريجى العلاج الطبيعى

دفعة 2021 للعلاج الطبيعى



الموضوعات المتعلقة

نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزير الشباب لضم مهنتها للجنة الطب الرياضى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:26 م

نقابة العلاج الطبيعى تطالب خريجى الثانوية بالاستعلام عن الكليات قبل الالتحاق بها

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:52 م

نقابة العلاج الطبيعى تطلق وثيقة لحماية حقوق الأطفال المعاقين وذويهم خلال العلاج

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:35 م

نقابة العلاج الطبيعى تطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة ليتماشى مع الوقت الحالى

الجمعة، 16 يونيو 2023 03:00 ص

نقابة العلاج الطبيعي تطالب بمنع خريجى التربية الرياضية من عمل دراسات عليا فى تخصصاتها

الخميس، 18 مايو 2023 01:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة