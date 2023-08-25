مصرع 12 شخصا وإصابة 80 آخرين فى تدافع أثناء مباراة كرة قدم بمدغشقر

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام في مدغشقر إن 12 شخصا قتلوا في حادث تدافع أثناء مباراة كرة قدم.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء من أمام مستشفى نقل إليه الجرحى في أنتاناناريفو إن "الحصيلة الأولية تظهر اثني عشر قتيلا" ونحو 80 جريحا.