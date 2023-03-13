أنتاناناريفو (أ ش أ)

لقى 22 مهاجرا مصرعهم، إثر غرق قارب، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جمهورية مدغشقر، جنوب شرق القارة السمراء.

وأفادت السلطات فى مدغشقر - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية - بأنه تم إنقاذ 23 شخصا، وأن البحث لا يزال جاريا للعثور على ناجين. وأوضحت السلطات أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصاً، انقلب في البحر قبالة سواحل مدغشقر، مشيرة إلى أن القارب كان في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

يذكر ان فى فبراير الماضى، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه جارى دعم وتقديم المساعدة لحوالى 7 آلاف شخص تم إجلائهم من منازلهم في مدغشقر على خلفية الإعصار "فريدي" الذى ضرب الساحل الشرقي لمدغشقر .

ولفت المتحدث الأممي إلى أنه تم تقديم الطعام وإدارة المخيمات ومعدات اتصالات الطوارئ وتم تجديد إمدادات التغذية في المراكز الصحية للمتضررين من الإعصار، لافتا إلى أنه جارى العمل على التقييمات لتحديد المدى الكامل للضرر والاستجابة المطلوبة من مدغشقر.

كانت السلطات فى مدغشقر، أعلنت مقتل 4 أشخاص، جراء إعصار "فريدي"، والذى يضرب البلاد فى المرحلة الحالية.

جاء ذلك بعدما ضرب الإعصار الساحل الشرقي مصحوباً برياح عاتية تراجعت حدتها بعض الشيء، وفقًا للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث .

وأعلن المكتب الوطني مصرع "4 أشخاص، وتضرر 16660 آخرين"، في حصيلة أولية.

وغمرت المياه نحو 3300 منزل، وتضرر عدد مماثل منها تقريبًا. ونزح أكثر من 11 ألف شخص، ووجد معظمهم ملاذاً في مساكن للطوارئ.