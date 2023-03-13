وأفادت السلطات فى مدغشقر - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية - بأنه تم إنقاذ 23 شخصا، وأن البحث لا يزال جاريا للعثور على ناجين.

وأوضحت السلطات أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصاً، انقلب في البحر قبالة سواحل مدغشقر، مشيرة إلى أن القارب كان في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.