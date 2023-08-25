مصرع طفل غرقًا فى مياه وادى الريان بمحافظة الفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

لقي طفل مصرعه غرقًا في مياه شلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم، أثناء استحمامه بمياه البحيرة وتم نقل الجثة إلي مستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بغرق طفل في شلالات وادي الريان أثناء استحمامه بها، وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثة الطفل، وتبينّ أنّه يدعى محمد ط ع (14 سنة)، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفاد تقرير مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي على الجثة، أنّ سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء الإجراءات القانونية.