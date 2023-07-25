اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:54 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى تصادم ميكروباص ودراجتين بخاريتين بطريق شلالات وادى الريان

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:26 م
إصابة شخصين فى تصادم ميكروباص ودراجتين بخاريتين بطريق شلالات وادى الريان إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب شخصان بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين بخاريتين بطريق شلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين بخاريتين بطريق شلالات وادي الريان ووجود مصابين.
 
وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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