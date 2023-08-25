اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:48 ص
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا جثة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا، وتحديدا بالكيلو 10، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص آخرين.
 
كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع منى خالد مصطفى 18 سنة، وأن المصابين هم أحمد جاد الرب 56 سنة، وزينب مصطفى محمد 56 سنة، ومحمد خالد مصطفى 23 سنة، ويوسف شاذلى مصطفى 14 سنة، ومصطفى خالد مصطفى 27 سنة، وراوية عبد الحميد محمد 37 سنة، وحجاج محمود حلمى، سائق 27 سنة، ورفاعى أحمد 37 سنة، وكنزى حمادة جبريل طفلة تبلغ من العمر عام.
 
 
 
 


 

 


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