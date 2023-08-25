قطع الكهرباء 7 ساعات عن عدد من المناطق بمدينة السنبلاوين بالدقهلية غدا

الدقهلية شريف الديب

تشهد مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، قطع التيار الكهربائى لمدة 7 ساعات بسبب بعض أعمال الصيانة، وذلك بعد أن أعلن أحمد محمد عبد العظيم رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على الإشارة الواردة إلى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، من شركة الكهرباء، والتى تفيد بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى من لوحة توزيع المعاهدة الجديدة، وذلك يوم غدا السبت القادم الموافق 26/8/2023 م من الساعة 9 التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا وذلك لأعمال الصيانة باللوحة وسيكون الفصل على لوحة توزيع المعاهدة بالكامل.

وأشار مجلس المدينة، إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بعملية الفصل هى، منطقة النخل - أرض الجمال - الحوال - طريق نوب - أرض عبد الجليل المعداوى - طريق الزقازيق - طريق ميت غمر - أبوفندى - منشية السادات - الشهيد - حوض الجنينة - البرجاس - شارع سعد زغلول.

وطالب مجلس المدينة جميع الأهالى، باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة خلال فترة الانقطاع.