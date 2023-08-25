قافلة دعوية لأوقاف الشرقية بعدد من مساجد قرى مركز مشتول السوق

نظمت مديرية الأوقاف بالشرقية، اليوم، قافلة دعوية، بقيادة الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بعدد من مساجد قرى مركز ومدينة مشتول السوق، بهدف نشر الوعي الدينى وتنشيط الدعوة، بالإضافة إلى إقامة مقرأة للجمهور بعد الصلاة ومتابعة سير أعمال الأنشطة الصيفيةوتكريم بعض الأطفال المشاركين فى النشاط الصيفي



يشارك فى القافلة كل من الدكتور شعبان كفافى، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا، وعميد المركز الثقافي الاسلامي بفاقوس وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية، والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور عبد الله كامل عبد الحميد، مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق والدكتور عبد الغفار عبد الستار، استاذ ورئيس قسم الحديث الشريف بجامعة الأزهر الشريف



وقال الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، لـ"اليوم السابع" إن هذه القوافل الدعوية ستجوب أنحاء المحافظة بشكل دورى لإحداث صحوة دعوية وسطية، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأنه وجه جهاز المتابعة ومديرى الإدارات بتكثيف المرور، ومتابعة انتظام سير العمل وأسطح المسجد بصورة دورية لتحقيق مصلحة العمل والحفاظ على بيوت الله.



وأكد أن وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقطع فى سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة والتنوير والتثقيف على أسس دينية وسطية شوطا كبيرا وتبذل جهدا يفوق الوصف من أجل تحقيق الأمن الفكري لدى أبناء الوطن وتحصين العقول من الأفكار الضالة.