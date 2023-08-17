لو بتحب الأكل الدسم.. اعرف الفوائد الصحية لنخاع العظام

كتبت ميرفت رشاد

في مختلف المطابخ ، يستهلك الناس نخاع العظام من حيوانات مثل الأبقار، عادةً ما يتم استخدام نخاع العظام في صنع شوربة العظام ، فهو مليء بالعناصر الغذائية مثل البروتين وفيتامين ب 12 والريبوفلافين والكولاجين وحمض اللينوليك ، كما يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، وبالتالي يمكن أن يكون إضافة غنية لنظامك الغذائي ، وإليك الفوائد الصحية لنخاع العظام ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية لنخاع العظام



1. يبني الخلايا الجذعية ويصلح الخلايا التالفة



يحتوي نخاع العظام على خلايا جذعية تلعب دورًا مهمًا في تكوين الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء، هذه الخلايا الجذعية ضرورية لإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة وتعزيز نموه .

2. يحسن صحة الدماغ



يحتوي نخاع العظام على دهون صحية ، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية ، الضرورية لوظيفة الدماغ، تحمي هذه الدهون بنية خلايا الدماغ وتحافظ عليها، وتعزز الوظيفة المعرفية وتقلل من خطر التدهور المعرفي .

3. يساعد على صحة الأمعاء والهضم



يعمل نخاع العظام كمصدر قيم للجلايسين ، وهو عنصر أساسي في إصلاح أنسجة الأمعاء وتعزيز صحة الأمعاء، مما يؤدى إلى تحسين الهضم ، ارتبط وجود الجلايسين بنوم أفضل ، مما يجعله فائدة إضافية لاستهلاك نخاع العظام .

4. يعزز وظيفة المناعة



يحتوي نخاع العظام من الأبقار والأغنام والماعز على دهون خاصة تسمى حمض اللينوليك (CLA) ، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وتعزز جهاز المناعة ،كما أنه يحتوي على أديبونكتين ، وهو هرمون بروتيني يساعد في السيطرة على الالتهاب ووظيفة المناعة.

5. يدعم صحة المفاصل



يعتبر نخاع العظام مصدرًا مهمًا لمركبات مثل الكالسيوم والكولاجين والجيلاتين ، والتي تساهم في صحة المفاصل، يعزز الكالسيوم صحة العظام عن طريق منع مشاكل مثل التهاب المفاصل ومشاكل كثافة المعادن في العظام.

6. يقلل الالتهاب



يحتوي الجلايسين ، وهو بروتين موجود في نخاع العظام ، على خصائص قوية مضادة للالتهابات وقد يساعد في تقليل الالتهاب المزمن في الجسم ، فقد ثبت أن حمض اللينوليك (CLA) ، وهو مركب آخر في نخاع العظام ، يخفض العديد من علامات الالتهاب في الدم

7. جيد لمرض السكري



يعتبر نخاع العظام إضافة رائعة للنظام الغذائي ، خاصة لمرضى السكري، يحتوي على هرمون بروتيني نادر يسمى adiponectin ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة ومقاومة الأنسولين، تساعد المستويات المثالية من الأديبونكتين في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية وتحسين حساسية الأنسولين .

8. يعزز صحة الجلد



يمكن العثور على الكولاجين ، وهو بروتين هيكلي أساسي لصحة الجلد ، في نخاع العظام، أظهرت الدراسات أن تناول الكولاجين يمكن أن يحسن مرونة البشرة وترطيبها ، من الضروري ملاحظة أن معظم الدراسات المذكورة أعلاه أجريت باستخدام مكملات مركزة تحتوي على مركبات محددة موجودة في نخاع العظام.