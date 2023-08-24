سعر جرام الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس مستهل تعاملات الصباح التي تسجل 2290 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1920 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.



أسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6543 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13085 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26170 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 52340 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 13850 جنيها.