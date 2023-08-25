أسعار الذهب والسبائك فى الأسواق اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة مستهل تعاملات الصباح التى تسجل 2285 بانخفاض 5 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، فى حين يشهد السعر العالمى للذهب هبوط دون 1920 دولارا لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها فى أسبوعين.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2285 جنيها.

عيار 18 يسجل 1959 جنيها.

عيار 24 يسجل 2611 جنيها.

الجنيه الذهب 18280 جنيها.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6528 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13055 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26110 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 52340 جنيه

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 13850 جنيها.