"سبق" السعودية: القاهرة الوجهة الأولى للسائحين السعوديين

ويظهر المسافرون السعوديون أيضاً ثقة قوية في قطاع السفر، ويستمرون في حجز إجازاتهم مع إزالة قيود السفر تماماً في جميع أنحاء العالم، وتقل الآن التغييرات المفاجئة في قواعد السفر الدولية، والتي يمكن أن تعترض خطط السفر، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المسافر السعودي في الوجهات الخارجية.