صورة اليوم.. مشهد البالون الطائر من الأعلى يسحر قلب سائحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تجذب رحلات البالون الطائر غرب الأقصر، قلوب السياح الأجانب القادمين لزيارة مصر من حول العالم أجمع، حيث يستغل السائحون تلك الفرصة لالتقاط الصور التذكارية المبهجة على إرتفاع أكثر من 2000 قدم فى السماء ونشرها على صفحاتهم بوسائل التواصل الإجتماعى ليحدث الترويج السياحى لمصر بتلك المشاهد المميزة.

وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجرًا، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تمامًا.

وخرجت يوم أمس الخميس، رحلات البالون الطائر غرب الأقصر بصورة طبيعية فجرًا، حيث حلقت فى سماء البر الغربى 29 رحلة بالون أقلت على متنها حوالى 650 سائحا من حول العالم، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، حيث تحصل الشركات فجرًا على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.