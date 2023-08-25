اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة

الهيئة القومية للاستشعار من البعد تبحث أوجه التعاون المشترك مع محافظة المنيا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:22 م
الهيئة القومية للاستشعار من البعد تبحث أوجه التعاون المشترك مع محافظة المنيا جانب من اللقاء
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي، بهدف استكمال التنمية الشاملة للدولة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية واهتمامها بتنفيذ مختلف المشروعات القومية بمختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم العالي.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لتحقيق الاستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيقها على محاور التنمية وخاصة محور الصعيد.

وانطلاقًا من الجهود التي تبذلها الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لتحقيق استراتيجية الدولة وأهدافها التنموية 2030 واستمرار مسيرتها في التواصل مع الجهات التنفيذية ومتخذي القرار وهيئة قطاع الأعمال العام والخاص، عقد الدكتور إسلام حمزة أبوالمجد رئيس الهيئة لقاءًا مع وفد من محافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد محمود إبراهيم أبوزيد نائب المحافظ، لبحث أوجه التعاون الجانبين، وبحث كيفية استفادة محافظة المنيا كمحافظة تمتلك إمكانيات هائلة بكل أوجه التنمية، وكذا الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي التي تقدمها الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

‏وعلى هامش اللقاء، تم عقد ورشة عمل بعنوان "بحث أوجه التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة المنيا لمشروعات التنمية بالدولة"، وأكد خلالها د. إسلام أبو المجد أن ورشة عمل تمثل استمرار لجهود الهيئة للتواصل مع المحافظات والجهات المختلفة في الدولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض نائب محافظ المنيا احتياجات المحافظة في القطاعات التنموية المختلفة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيدًا بمخرجات البحث العلمي التي تقدمها الهيئة، كما استعرض أساتذة الهيئة مجالات عمل الهيئة وأمثلة لبعض الدراسات ومُخرجات البحث العلمي.


التعليم العالى

الاستشعار من البعد

اخبار مصر

ايمن عاشور

محافظ المنيا



الموضوعات المتعلقة

الاستشعار من البعد تشارك بـ3 أفكار ابتكارية في تحدي مراقبة الأرض بأفريقيا

الأحد، 16 يوليو 2023 11:52 ص

تطوير الأقمار الصناعية واستخدام الذكاء الاصطناعى.. اعرف محاور خطة هيئة الاستشعار من البعد

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:17 ص

هيئة الاستشعار من البعد تشارك فى اليوم العالمي للبيئة وتكشف دورها فى رصد مسببات التغيرات المناخية

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:31 ص

تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد والمركز الجهوي للاستشعار لدول شمال أفريقيا

الإثنين، 22 مايو 2023 01:23 م

انطلاق ملتقى "دور الاستشعار من البعد فى مراقبة حماية النظم البيئية "

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:34 ص

القومية للاستشعار من البُعد تجرى مباحثات لتنمية الزراعة بحوض المتوسط وإفريقيا

الخميس، 06 أبريل 2023 01:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة