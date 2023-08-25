اليوم السابع
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البحث عن جثمان شاب غرق بشاطئ غرب الإسكندرية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:50 م
البحث عن جثمان شاب غرق بشاطئ غرب الإسكندرية الشاب الغريق في شاطئ غرب الإسكندرية
الإسكندرية-أحمد الزغبي

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شهد شاطئ أبو يوسف غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء نزوله البحر بشاطئ أبو يوسف فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين البحث عن جثمانه بعد أن جرفة التيار، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.
 
وتبين من الفحص غرق المدعو "كرم زكريا جاد"، 24 عامًا، عقب نزوله البحر في الشاطئ المشار إليه، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه حتى الآن وجاري البحث من قبل قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة غواصين الخير.
 
ومن جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

أخبار الإسكندرية

غرق شاب

الإنقاذ النهري

منطقة أبو يوسف

العجمي

اخبار اليوم



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