مصرع شاب غرقًا فى مياه ترعة بحر مويس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية هربيط التابعة لدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية هربيط بمركز أبو كبير.

تم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى فتحي ع ط ض، من قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وأنه قد لقى مصرعه إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس أمام القرية، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.