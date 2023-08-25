احذر.. قضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعى يعرضك لاضطرابات النوم

كتبت رانيا عامر

يؤدى تناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة النشاط الرياضي وسوء التغذية والتعايش لفترات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشكلات اضطرابات النوم.وذلك وفقا لما نشره موقع ديلى إكسبريس البريطاني .

ومن جانبه أوضح الدكتور تيم ميرسر، أن الوجبات الغذائية منخفضة القيمة، وقلة الحركة، وتناول الكافيين بكثرة والجلوس لفترات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تؤدي بك لعدة مشكلات صحية منها اضطرابات النوم .

وكشف الطبيب العواقب الناتجة من اضطرابات النوم منها الأرق وارتجاع الحمض وضعف الدورة الدموية وآلام العضلات ومشاكل الهضم والقلق.

وأضاف دكتور تيم بأن العادات السيئة التي يمارسها الأشخاص تؤدى إلى ضعف النشاط البدني نتيجة قلة ممارسة الرياضة في حياتهم، بجانب قلة التفاعلات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الإفراط في شرب القهوة قد يكون ضارا بنومك وبالتالي ينبئ بأخبار سيئة لصحتك العامة.

وأكدت معظم الدراسات بأن الاشخاص الذين يتمتعون بالنوم الجيد يعيشون في صحة أفضل ، عكس الافراد الذين يتعرضون لاضطرابات في النوم فإنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الامراض .