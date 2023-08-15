هل يسبب الإجهاد المزمن اضطرابات النوم؟.. 4 طرق تدل عليها

كتبت إيناس البنا

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على جودة نومك وأحد العوامل الحاسمة هو التوتر، إذا كنت غير قادر على النوم ليلاً أو كنت تستيقظ في أوقات غريبة، فمن المحتمل أن يكون السبب هو أن هناك شيئًا يزعجك ويؤثر على صحتك العقلية ونومك.

ووفقًا لموقع "healthsite"، تم إجراء العديد من الأبحاث حول الصلة بين التوتر والنوم، واكتشف الخبراء أنه إذا كان التوتر يؤثر على نومك فستظهر العلامات أيضًا عند النوم.

النوم المضطرب وقلة النوم والأرق هي بعض الآثار المعروفة، لكن التوتر يمكن أن يسبب الكوابيس والأرق.

4 طرق يظهر تأثير التوتر في نومنا

الأرق

الأرق هو أحد الآثار الرئيسية للتوتر، يقول بحث نُشر في كليفلاند كلينك أن التوتر يمكن أن يسبب التهيج والقلق أثناء وقت النوم وهذا يمكن أن يجعل من الصعب جدًا على الناس النوم. في البداية ، قد يبدأ بنوم أقل أو قلة النوم ، لكن التأثير المطول للتوتر يمكن أن يؤدي إلى الأرق، وجدت أحدث دراسة أيضًا أنه قد يكون هناك صلة بين الأرق والسكتة الدماغية.

الكوابيس

قد يكون هناك عاملان يؤثران على النوم ويسببان اضطرابات، قد يكون أحد العوامل جسدية مثل الآلام المزمنة أو توقف التنفس أثناء النوم والآخر قد يكون حالات غير جسدية أو عقلية مثل القلق والتوتر والاكتئاب.

تعتمد جودة نومنا على الحالة الذهنية التي نحن فيها. إذا كنا متوترين وقلقين بشأن شيء ما ، فقد نشعر بالكوابيس بسببها، تكون الكوابيس دائمًا غامضة ولا تُظهر خوفنا بشكل مباشر. ومع ذلك ، فإن حالتنا العقلية هي التي تثير تلك الكوابيس عندما يكون أذهاننا أكثر ضعفاً.

الباراسومنيا

يقول الخبراء أن الإجهاد يمكن أن يسبب الأرق لدى بعض الناس، الباراسومنيا هي حالة يبدأ فيها الناس بالنوم يمشون ويتحدثون أثناء النوم وكذلك يأكلون أثناء النوم، عندما يقوم الشخص بهذه الأشياء ، يكون فاقدًا للوعي تمامًا وقد لا يتذكر أي شيء في اليوم التالي، ومع ذلك ، في بعض الظروف ، قد يكون الأمر خطيرًا للغاية ، خاصة إذا كان يعيش بمفرده.

قلة النوم العميق

عندما تكون تحت الضغط، فأنت أيضًا لا تقضي الكثير من الوقت في مرحلة النوم العميق من الراحة، البقاء في مراحل النوم الخفيفة يزيد من احتمالية استيقاظك طوال الليل، أيضًا لا تحصل على أقصى قدر من الفوائد التصالحية التي تأتي مع الراحة المناسبة. "أنت لا تحصل على نفس نوعية النوم.