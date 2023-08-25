"إيريس" و"فورناس".. كل ما تريد معرفته عن متحورى كورونا الجديدين

كتبت فاطمة ياسر

تنتشر المتغيرات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا بشكل تسبب فى إصابة الأشخاص بالقلق، وهذه التغيرات هى EG.5 وFL.1.5.1 وBA.2.86، وهذا وفقا لموقع "hindustantimes".

ما هى السلالة الأكثر انتشاراً من متحورات كورونا؟

يعد "إيريس" EG.5 أكثر السلالات المسببة لكوفيد، وقدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن EG.5 كان مسؤولاً عن 20.6% من الإصابات الجديدة.

أما متغير FL.1.5.1 "فورناس" فتم اعتباره السلالة الأكثر شيوعًا، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فهي مسؤولة عن 13.3٪ من الإصابات الجديدة في البلاد.

جدير بالذكر أن كلا من EG.5 وFL.1.5.1 هما متغيران فرعيان لمتغير أوميكرون، وبسبب الطفرة المعروفة باسم F456L، يبدو أن هذه الفيروسات تنتشر أكثر من متغيرات الفيروسات الأخرى.

ويتسبب المتغير BA.2.86 حاليًا في حدوث إصابات جديدة على نطاق صغير، ومع ذلك، نظرًا للعدد الكبير من الطفرات في بعض الأجزاء الرئيسية من الفيروس، فإنه يجعله متغيرًا شديد الخطورة.

ما الأعراض الخاصة بالمتغيرات الجديدة؟

تشبه الأعراض تلك التي تسببها المتغيرات السابقة، فأبلغت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن شدة المرض لم تتأثر كثيرًا بهذه المتغيرات الجديدة.

كيف يتم الكشف عن الإصابة بالمتغيرات الجديدة؟

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن الأعراض الناجمة عن هذه المتغيرات الجديدة ظلت إلى حد كبير كما كانت في العام الماضي، مع ظهور علامات البرد والأنفلونزا - السعال والصداع وآلام العضلات وسيلان الأنف والتعب، فضلا عن أن بعض الحالات تفقد حاستى الشم والتذوق

فيبدو أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا تعمل على هذه المتغيرات الجديدة أيضًا، فأصبح الأن متوفر خريطة الجينوم وكل تلك المعلومات الخاصة بالمتغيرات، ولدينا أيضًا الحواتم المعينة لجميع الاختبارات القائمة على المستضد، ويمكننا إجراء تحليلات حسابية لمعرفة ما إذا كنا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على أداء الاختبار أم لا.