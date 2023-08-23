ما لا تعرفه عن متحور كورونا الجديد "إيريس" بعد الكشف عن إصابتين فى مصر

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات التى تضمن عدم انتشار المتحور الجديد إيريس خاصة بعد الكشف عن إصابة حالتين.

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى في س و ج عن المتحور الجديد إيريس .

ما هو المتحور ؟

ينتمى لسلالة أوميكرون المشتقة من فيروس كورونا

ماذا عن خطورة المتحور الجديد لكورونا ؟

تكمن خطورته فى الانتشار السريع مقارنتا بالمتحورات السابقة

متى كان الظهور الأول للمتحور الجديد لكورونا؟

الظهور الأول في الصين فى فبراير الماضى سجل انتشارا واسعا فى نحو 51 دولة

ماهى ابرز اعراضة الاصابة بالمتحور الجديد لكورونا

سيلان في الانف

حمى

صداع

عطس

الاجهاد

هل ظهرت حالات ايجابية مصابة بالمتحور الجديد ؟

وزارة الصحة والسكان، تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

ماذا عن دور الطب الوقائى فى مواجهة المتحور الجديد لكورونا ؟

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية

كيف يتم الكشف عن الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا؟

يتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

هل اعراض المتحور الجديد خطرة؟

أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة

ماذا عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد؟

الفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

كيف يتم الوقاية من الاصابة بالمتحور الجديد لكورونا ؟

من خلال التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية ،وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة.