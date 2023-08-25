إقبال كبير على شاطئ فايد الجديد لتوافر الخدمات ورسوم دخوله المناسبة.. فيديو وصور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شاطئ فايد الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية أصبح قبلة المصيفين خلال الصيف، خاصة بعد إجراء تجديده ورفع كفاءته ونشر الرمال على الشاطئ وعمل مسرح بالشاطئ، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والمالية وبأسعار فى متناول الجميع.

ويشهد شاطئ فايد الجديد بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إقبالا كبيرا من المصيفين من مختلف المحافظات القريبة من الإسماعيلية ومنها الشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة وعدد من مراكز ومدن الإسماعيلية منها القصاصين والقنطرة والتل الكبير وابوصوير، وذلك نظرا لقرب فايد من المحافظات وسهولة الوصول إليها فى وقت قياسي بالإضافة إلى وجود العديد من الخدمات داخل فايد وعلى الشواطئ.

وأصبح شاطئ وشاليهات فايد الجديد كامل العدد ويستقبل الشاطئ آلاف رحلات اليوم الواحد أسبوعيا.

وكانت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية استعدت لاستقبال المصيفين بشواطئها ونواديها المختلفة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد ومنها شاطئ ونادى فايد الجديد.

ويستطيع زائر فايد أو المصيف أن يقضى يوما كاملا على البحر بحوالي 100 جنيه شاملة دخول النادى والشاطئ واستئجار كرسى وشمسية وشراء وجبة من خارج الشاطئ.

وتستطيع أسرة تقضى يوم بليلة بأسعار تبدأ من 200 إلى 350 جنيها، وذلك عن طريق استئجار شاليه.

وتتميز مدينة فايد عن سائر المدن الساحلية بنظافة شواطئها ورخص دخول الشواطئ والإقامة بالشاليهات التى تستقبل المواطن البسيط بالإضافة إلى سهولة ورخص مواصلاتها حيث تناسب كل المستويات المادية المختلفة.

ويقصد مدينة فايد الآلاف من المصيفين وخاصة رحلات اليوم الواحد، فيستطيع زائر فايد أن يقضى يوما جميلا على أحد شواطئها وبأقل الأسعار، حيث تتراوح تذاكر دخول الشواطئ من 10 إلى 20 جنيها فى اليوم الواحد، بالإضافة إلى وجود شاليهات فى متناول جميع الفئات تبدأ من 200 جنيه حتى 350 جنيها للمميز.

وقال مسؤل نادى وشاطئ فايد الجديد، إن نادى وشاطئ فايد الجديد يتكون من 40 شاليه بينهم 15 شاليه مميز أسعار الإيجار 350 جنيها فى الليلة ويتكون من غرفتين ومجهز بالكامل للرعاية كما يوجد بالنادى والشاطئ 25 شاليه اخر غرفة وصالة وغرفتين وصالة تتراوح قيمة الإيجار من 200 إلى 350 جنيها وجميع الشاليهات مجهزة بالكامل للإقامة والاعاشة.

وأضاف أن شاطئ فايد الجديد، شهد طفرة فى عمليات رفع الكفاءة وانشاء مسطحات خضراء وملاعب بالشاطئ كما تم انشاء مسرح للمصيفين.

وأشار إلى أن الشاطئ تم رفع كفاءته وإمداده بالرمال الصفراء على طول الشاطئ، واستطاع أن يجذب الآلاف من المصيفين، وخاصة مصيف اليوم الواحد حيث يأتى للشاطئ الآلاف من المحافظات المجاورة لمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الشاطئ يضم مسرحا وألعاب مائية وألعاب ترفيهية وكافيتريات.

وأكد أن سعر التذكرة للدخول 20 جنيها، وإيجار الشمسية الواحدة 10 جنيهات والكرسى إيجاره 2 جنيه طوال اليوم.

وأضاف أن الشاطئ معروف لدى جميع المصيفين والمقيمين فى الشاليهات ولدينا مجموعة كبيرة من المصيفين، وخاصة من محافظتى الشرقية والقاهرة يأتون إلى الشاطئ والشاليهات كل عام.