اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 02:45 م
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شواطئ فايد بالإسماعيلية تستقبل المواطنين خلال أيام العيد.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 02:01 م
شواطئ فايد بالإسماعيلية تستقبل المواطنين خلال أيام العيد.. صور فايد
الاسماعيلية- صبرى غانم

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استعدت شواطئ  فايد بمحافظة الإسماعيلية لإستقبال المصطافين من كافة محافظات مصر خلال أيام عيد الأضحي المبارك. 
 
و تابع مركزِ و مدينة فايد جاهزية الشواطئ والأندية التابعة للمحافظة لاستقبال المواطنين، للاستمتاع بقضاء عطلة العيد، و التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة بجميع القطاعات الخدمية و المرافق بمختلف الأندية و الشواطئ. 
 
و قد شهدت تلك الشواطئ تطويرًا  تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز و مدينة فايد خلال الفترة الماضية؛ لتفتح أبوابها للجميع من خلال رسم دخول يناسب جميع فئات المصيفين و يضم ألعاب أطفال و كافيهات و وسائل ترفيهية.
 
وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة، وجاهزية الشواطئ لاستقبال الزائرين للمحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. 
 
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استمتاع المصيفين
استمتاع المصيفين

الاستراحات
الاستراحات

الاستراحة
الاستراحة

المصيفين يقضون إجازة العيد على الشاطئ
المصيفين يقضون إجازة العيد على الشاطئ

المصيفين
المصيفين

بوابة شاطئ فايد
بوابة شاطئ فايد

جمال الشاطئ
جمال الشاطئ

حديقة
حديقة

شواطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية
شواطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية

 


الإسماعيلية

شواطئ فايد

عيد الأضحى

محافظ الاسماعيلية



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