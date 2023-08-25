إصابة 3 شباب فى انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية الرواجح غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية فى قرية الرواجح بالبر الغربى مما أسفر عن إصابة 3 شباب كانوا يستقلونها، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية الرواجح الزراعى بمدينة القرنة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من "عبد الرحمن محمود" 21 سنة، و"أحمد خالد" 15 سنة، و"أحمد عبد الحسيب" 15 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأجسادهم، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وكانت مدينة الأقصر، قد شهدت وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق المراسى بمدخل المدينة شمالاً، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق المراسى بمدخل مدينة الأقصر، وأصيب فى الحادث 6 مواطنين وهم كل من "أحمد حسن" 60 سنة، و"محمد رمضان" 37 سنة، و"سماح أحمد" 38 سنة، و"محمود حسين" 33 سنة، و"أحمد كمال" 33 سنة، و"أحمد على" 29 سنة، وتم على الفور نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم إبعاد السيارتين من الطريق وتسييره من جديد عقب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.