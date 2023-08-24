اعرف ندوات وفعاليات قصور الثقافة لدعم أبناء الأقصر بالإجازة الصيفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع ثقافة الأقصر على مدار الأيام الماضية، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مفهوم المواطنة وعلاقته بسلامة المجتمع" أوضحت خلالها آيفون إيليا مفهوم المواطنة وأهدافها وأبعادها، وتأثيرها على المجتمع، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "تظليل بقلم الرصاص" نفذها ذكريا بدرى، كما أعد القصر ورشة حكى عن شخصية "موسى بن نصير" للمؤلف حازم شحاته ألقاها محمد أحمد، موضحا نشأته وشخصيته وشجاعته.

كما قدم قصر ثقافة أرمنت فعالية بعنوان "ورشة كتابة القصة القصيرة"، حيث أوضح خلالها عمرو عبد الصبور، تصنيف الشخصية فى العمل القصصى، وتقنيات تقديم الشخصية فى العمل القصصى، والحوار وأنواعه فى العمل القصصى، بجانب محاضرة بعنوان "قيم المشاركة المجتمعية" أوضح خلالها عمرو عبد الصبور، المشاركة من خلال توحيد الصف وتوحيد الهدف، والعمل على المحافظة على المرافق، والمشاركة من خلال المدرسة ومراكز الشباب.

فيما عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى قرى مصر"، تحدث بها محمد الصادق عن أهمية ودور الثقافة فى القرية، بجانب ذلك نظمت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية شارك بها الشاعر ناصر الدسوقى بقصيدة "إمارة بالسوء"، والشاعر إبراهيم الخوار بقصيدة "يلى زرعت الطيب"، كما أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "فى حب مصر حياة"، كما نظم المركز الحضرى عرض مسرح عرائس للأطفال أداء ممدوح محمد، بينما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "الوادى العجيب" تأليف عماد حسن الشافعى ألقتها فاطمة حسن، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها ولاء جابر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية "تطريز" نفذتها أسماء أحمد.