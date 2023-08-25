إصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الضبعة دائرة مركز وادى النطرون مما أدى إلى إصابة 8 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصان بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد وتقديم الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحوادث.