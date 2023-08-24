يفجينى بريجوجين.. تعرف على قائد مجموعة فاجنر الروسية

وكالات

لقى قائد مجموعة فاجنر، يفجينى بريجوجين، مصرعه في تحطم طائرة ، وكشفت وسائل إعلام محلية روسية، اليوم الخميس، عن العثور على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو، والتي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاجنر" على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة موسكو، وأعلنت هيئة الطيران المدنى الروسية أن قائد فاجنر ونائبه أوتكين كانا على متن الطائرة التى تحطمت شمال موسكو.

ونعت مجموعة فاجنر زعيمها وقال منشور على قناة (جراي زون) على تلجرام "رئيس مجموعة فاجنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

فمن هو قائد "فاجنر"؟

ينحدر قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجينى بريجوجين، من مدينة سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن روسيا، وهي نفس المدينة التي تعد مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأدين بريجوجين بالسرقة والاعتداء في عام 1981، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا. بعد إطلاق سراحه، افتتح مطعمًا تجاريًا في سانت بطرسبرج في التسعينيات، وبهذه الصفة تعرف على بوتين، نائب عمدة المدينة آنذاك.

وظهر قائد "فاجنر" في إحدى المناسبات، وهو يقدم طبقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليُعرف فيما بعد بلقب "طباخ بوتين".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن يفجينى بريجوجين، 62 عاماً، يمتلك شركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.

ولكن يبقى الجانب المثير فى شخصية قائد فاجنر الدموية هو قدرته على كتابة قصص الأطفال وإبداع رسومها.

كتب قائد قوات فاجنر قصة مصورة واحدة للأطفال بالتعاون مع ابنه وبنته، وهى الدليل الوحيد حتى الآن على قيامه بهذا العمل الذى يبدو غريبا عن طباعه.

والقصة بعنوان "إندراجوزيك" Indraguzik، وتنص مقدمتها ، التى طبعت 2000 نسخة منها فقط ، على أنها كانت تعاونًا بين بريغوجين وابنه وابنته.