مصرع قائد فاجنر.. أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة يفجينى بريجوجين؟

وكالات

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين كان حاضرا فى حفل موسيقي تابع للقوات المسلحة لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر يفجيني بريجوجين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وتحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلجرام: "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة"، حسب فرانس برس.

فيما أفادت وكالات أنباء روسية أن اسم قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أن اسم بريجوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرج وتحطمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم 10 أشخاص.

غير أنه لم يتم التأكد رسمياً بعد من أن بريجوجين كان على متن الطائرة فعلياً.

كذلك تحدث إعلام تابع لفاجنرعن وجود مؤسس المجموعة ديمتري أوتكين على متن الطائرة المحطمة، وأكد أن بريجوجين وصل إلى روسيا قادماً من إفريقيا في وقت سابق الأربعاء.

يشار إلى أن بريجوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

وسعى بريجوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.