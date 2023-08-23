فايننشال تايمز: دفاعات جوية أسقطت طائرة بريجوجين شمال موسكو

أكدت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن قناة تليجرام المرتبطة بمجموعة فاجنر أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو.

بدوره، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميترى أوتكين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر"لقد أكدوا حقيقة وفاة يفجيني بريجوجين ودميترى أوتكين".

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضا قائد مجموعة "فاجنر" يفيجيني بريجوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليجاسى" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت فى منطقة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".