وزير داخلية النمسا: ضبط مافيا لتجارة السلاح فى 6 ولايات ضالعة بمخططات إرهابية

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الخميس، ضبط 100 قطعة سلاح غير مشروع بحوزة مافيا لتجارة الأسلحة فى ست ولايات نمساوية.

وقال كارنر - فى تصريحات له اليوم الخميس - إن مديرية أمن الدولة والمخابرات قامت بتنفيذ عدة عمليات تفتيش للمنازل حيث تم ضبط الأسلحة والذخائر والمواد الحربية المحظورة من أحد عشر هدفًا.

وأشار الوزير إلى استمرار تكثيف حملات مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة بالتعاون مع مكاتب الدولة لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات الست هى ستيريا والنمسا العليا والنمسا السفلى وبورجنلاند وسالزبورج وتيرول.

على صعيد آخر أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن الحكومة ضاعفت ميزانية حماية المرأة من العنف الأسرى والسيبرانى إلى نحو 24 مليون يورو هذا العام، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق حملة جديدة؛ لمكافحة العنف الأسرى فى الخريف المقبل.

وقال كارنر، إن الحملة ستوفر الرعاية للضحايا بشكل أفضل كما ستمكن من سرعة ملاحقة الجناة.

وأوضح أن الحماية من العنف هى محور عمل الشرطة حيث تهدف الحملة الجديدة إلى توفير معلومات أوضح وأكثر كثافة حول إمكانيات الحماية وتقديم المشورة.



وذكر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة العدل ووزارة المرأة ومعهد أبحاث الصراعات، بهدف إجراء دراسة علمية حول موضوع "جرائم قتل المرأة"، بهدف توفير أفضل جهود المساعدة لضحايا العنف الأسري.