النمسا تضاعف ميزانية حماية المرأة من العنف الأسرى والسيبرانى إلى 24 مليون يورو

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أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن الحكومة ضاعفت ميزانية حماية المرأة من العنف الأسرى والسيبرانى إلى نحو 24 مليون يورو هذا العام، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق حملة جديدة؛ لمكافحة العنف الأسرى فى الخريف المقبل.

وقال كارنر، إن الحملة ستوفر الرعاية للضحايا بشكل أفضل كما ستمكن من سرعة ملاحقة الجناة .



وأوضح أن الحماية من العنف هى محور عمل الشرطة حيث تهدف الحملة الجديدة إلى توفير معلومات أوضح وأكثر كثافة حول إمكانيات الحماية وتقديم المشورة.



وذكر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة العدل ووزارة المرأة ومعهد أبحاث الصراعات، بهدف إجراء دراسة علمية حول موضوع "جرائم قتل المرأة"، بهدف توفير أفضل جهود المساعدة لضحايا العنف الأسري.



وأشار إلى أن الحماية من العنف لها الأولوية القصوى فى الحكومة الفيدرالية، وينعكس هذا أيضًا فى عمل وزارة الداخلية، مشيرا الى ان الحكومة أقرت مضاعفة ميزانية حماية المرأة لعام 2023؛ لتصل إلى ميزانية قدرها 24.3 مليون يورو؛ مما يسهل تمويل مراكز الحماية من العنف وزيادة ميزانيات مراكز استشارات النساء والفتيات وتوسيع مراكز استشارات المرأة الخاصة بالعنف الجنسى وتطوير مبادرات التدريب على العنف السيبراني.