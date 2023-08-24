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وزارة الصحة: مبادرة 1000 يوم الذهبية تقدم خدماتها بالمجان لجميع أفراد الأسرة

الخميس، 24 أغسطس 2023 01:00 ص
وزارة الصحة: مبادرة 1000 يوم الذهبية تقدم خدماتها بالمجان لجميع أفراد الأسرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 1000 يوم الذهبية تقدم خدماتها مجانا لجميع أفراد الأسر المصرية، وأضافت وزارة الصحة أن المبادرة منتشرة فى مرافق الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات العامة والمركزية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى جلسات التوعية عن بعد باستخدام التواصل الإلكترونى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري، نظرا لأنها تمثل منهجا شموليا لأول 1000 يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة، حيث يتم تكوين 85٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية (الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل 270 يوما، بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هي 730 يوما).


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