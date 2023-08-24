نصائح لحماية عينيك من الإجهاد الرقمى

كتبت ميرفت رشاد

في عصر التكنولوجيا ، أصبحت الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا سواء كنا نعمل في المكتب، أو نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ، يظل انتباهنا منصبًا على الشاشات، غالبًا ما يؤدي هذا التعرض الطويل إلى صداع مزعج وضرر محتمل لبصرنا، وإليك عدد من النصائح للحفاظ على صحة العيون في العالم الرقمي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

نصائح لحماية العيون من استخدام الشاشات :



1- التغذية بفيتامين أ وأحماض أوميجا 3 الدهنية:



ارفع صحة عينيك من خلال الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الكرنب والسبانخ والقرنبيط ،هذه ضرورية للحفاظ على الرؤية المثالية.

2- التزم بنهج 20-20-20:



اكسر دورة التحديق على الشاشة بانتظام من خلال الالتزام بقاعدة 20-20-20، كل 20 دقيقة، توقف للاستراحة لمدة 20 ثانية وركز على شيء يبعد حوالي 20 قدمًا، سيساعد هذا في منح عينيك استراحة من النظر إلى الأشياء عن قرب

3- اختيار العدسات المضادة للانعكاس:



عند العمل، اختر نظارات ذات طلاء مضاد للانعكاس لتقليل الضغط الناتج عن الوهج.

4- ضبط سطوع الشاشة:



قد يساعدك هذا الضوء الساطع على هاتفك في رؤية بعض الأشياء بشكل أكثر وضوحًا ولكنه قد يؤذي عينيك أيضًا، حاول ضبط السطوع على هاتفك أو شاشة الكمبيوتر أثناء النهار عندما لا تحتاج إليه كثيرًا، سيساعد هذا في التخلص من الضوء الأزرق الذي تعرض عينيك له.

قد لا يكون منح عينيك استراحة من هاتفك أمرًا ممكنًا في معظم أيام الأسبوع، ولكن إجراء هذه التغييرات الصغيرة والبسيطة يمكن أن يكون له تأثير كبير.

5-جدولة فحوصات العين:

فحوصات العين المنتظمة تكتشف المشاكل في وقت مبكر، احجز فحوصات روتينية للعين للوقاية من مشاكل الرؤية ومعالجتها.