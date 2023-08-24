اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 08:18 م
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ندوة تعريفية حول الأخطار المترتبة على الزواج المبكر بمركز شباب الجزازرة بسوهاج

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:53 م
ندوة تعريفية حول الأخطار المترتبة على الزواج المبكر بمركز شباب الجزازرة بسوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أقام مركز شباب الجزازرة، التابع لإدارة شباب المراغة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، اليوم الخميس، ندوة توعوية وتعريفية عن الأخطار المترتبة على الزواج المبكر، وذلك بمقر مركز شباب الجزازرة بالمراغة.

 

حاضر في الندوة السيد محمد أبو زيد،  بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وأكد أن الكثير من الناس يرغب فى الزواج المبكر رغبة في الاستقرار، وإقامة بيت مستقل، ولكنّهم يجهلون عواقب هذا الزواج، والمشاكل الناتجة عنه، وأوضح أن الأضرار العامة للزواج المبكر منها تحمّل المسؤولية في سن صغيرة جداً إذ إن المسؤولية تكون كبيرة عند تكوين الأسرة، وتتضاعف عند إنجاب الأطفال، خاصّة عند عدم وجود شخص بالغ لتقديم النصح والتوجيه لهم، والتأثير السلبي للحمل على صحّة الفتاة في سن مُبكّرة وإحتماليّة انهيار الزواج بسبب الجهل، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية المتزايدة.
 
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ويسرى كفافى وكيل المديرية بمدي تطوير مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج من نفسها، حيث أصبحت بمثابة ركيزة أساسية لهدم أي ظاهرة غير مقبولة بالمجتمع.

 


سوهاج

الشباب والرياضة

ندوة

المراغة

الزواج المبكر



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