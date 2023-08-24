ندوة تعريفية حول الأخطار المترتبة على الزواج المبكر بمركز شباب الجزازرة بسوهاج

حاضر في الندوة السيد محمد أبو زيد، بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وأكد أن الكثير من الناس يرغب فى الزواج المبكر رغبة في الاستقرار، وإقامة بيت مستقل، ولكنّهم يجهلون عواقب هذا الزواج، والمشاكل الناتجة عنه، وأوضح أن الأضرار العامة للزواج المبكر منها تحمّل المسؤولية في سن صغيرة جداً إذ إن المسؤولية تكون كبيرة عند تكوين الأسرة، وتتضاعف عند إنجاب الأطفال، خاصّة عند عدم وجود شخص بالغ لتقديم النصح والتوجيه لهم، والتأثير السلبي للحمل على صحّة الفتاة في سن مُبكّرة وإحتماليّة انهيار الزواج بسبب الجهل، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية المتزايدة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ويسرى كفافى وكيل المديرية بمدي تطوير مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج من نفسها، حيث أصبحت بمثابة ركيزة أساسية لهدم أي ظاهرة غير مقبولة بالمجتمع.