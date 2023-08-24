الهلال الأحمر ينظم ماراثون للدراجات الهوائية فى شبين الكوم السبت المقبل

المنوفية - محمود شاكر

ينظم الهلال الأحمر المصري في محافظة المنوفية، ماراثون رياضي شبابي للدراجات الهوائية، تحت شعار "الرياضة.. الجمهورية الجديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك السبت المقبل في مدينة شبين الكوم.

يأتي ذلك الماراثون الرياضي، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ومحمد إبراهيم موسى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وثمن محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، دور المحافظة و وزارة الشباب والرياضة وحرصها على إقامة العديد من الفاعليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.

وأكد "موسي"، إلى اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصة رياضة الدراجات.