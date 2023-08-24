نائب محافظ بنى سويف يناقش الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء الأعمال بكوبرى إشمنت

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذى لإنشاء كوبرى إشمنت الجديد، فى ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس مكرم ملاك مدير عام التوسع الأفقى بمديرية الرى ومسئولو جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمكتب الاستشارى ومقاول التنفيذ.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الخطوات اللازمة والإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ الأعمال، حيث تم تطهير الموقع واختبار التربة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتذليل المعوقات، والالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعى، ومدخل قرية إشمنت.